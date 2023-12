Roma: ruba 10 milioni di yuan ai soci in Cina, fermato e arrestato a Fiumicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è fermata a Fiumicino la fuga di un cinese di 47 anni, ricercato nel Paese d'origine, per aver frodato i soci derubando 10 milioni di yuen, pari a circa 1,4 milioni di euro, dalle casse dell'azienda tessile che aveva fondato e portato avanti con altre persone. L'uomo era ricercato in tutto il mondo dalla Interpol e ieri notte è stato stanato in un albergo a Fiumicino, in provincia di Roma, dalla polizia di Stato italiana. Il 47enne è stato fermato e arrestato: ora è a disposizione della magistratura per le procedure di estradizione e quindi per il rientro in Cina.(Rer)