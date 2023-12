Italia-Germania: Sangiuliano riceve ambasciatore Lucas, piena sintonia per sviluppo relazioni culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra Italia e Germania c’è “piena sintonia” per “un forte sviluppo delle relazioni culturali” a seguito delle intese tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, al termine dell'incontro con l’ambasciatore tedesco a Roma, Hans-Dieter Lucas, avvenuto ieri sera al Collegio romano. Nel cordiale colloquio, il ministro e l’ambasciatore hanno avuto una discussione ad ampio raggio sulla collaborazione culturale, uno dei pilastri del Piano d’azione italo-tedesco, sottoscritto da Meloni e Scholz in occasione del loro incontro a Berlino lo scorso 22 novembre. Sangiuliano ha confermato che il governo italiano attribuisce grande importanza alla partecipazione dell’Italia al Salone del libro di Francoforte come nazione ospite d’onore nell’edizione 2024. Il commissario straordinario Mauro Mazza, con il sostegno della Farnesina e del ministero della Cultura, sta lavorando all’allestimento del Padiglione Italia e alla programmazione di un ricco calendario di eventi, con il duplice obiettivo di promuovere gli autori italiani nella principale fiera del settore e far conoscere meglio la cultura italiana al pubblico tedesco. In preparazione della presenza italiana alla Buchmesse 2024, il prossimo Salone del libro di Torino dedicherà un focus al tedesco come lingua ospite. (segue) (Res)