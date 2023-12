Turismo: MT, Nexi e Nomisma siglano Protocollo d'Intesa per valorizzare informazioni e dati in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valorizzare le informazioni e i dati che possediamo sul turismo in Italia, per rafforzarne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo mediante coerenti decisioni di policy: è questo lo scopo del Protocollo d'Intesa siglato dal Ministero del Turismo con Nexi, la PayTech Italiana leader in Europa, e Nomisma, società indipendente che offre studi settoriali e territoriali. La collaborazione fa leva sul rilevante patrimonio e sull'esperienza di Nexi, nonché sulle capacità di analisi integrata e il know how - sui settori turistico e culturale - di Nomisma. Dal Protocollo nasce il Nexi Tourism & Incoming Watch: l'Osservatorio che verrà progettato, sviluppato e implementato per fotografare il contributo che il turismo e la cultura possono apportare al Sistema Paese attraverso una dettagliata analisi dei comportamenti di pagamento con carta dei turisti stranieri. Da questo primo Osservatorio emerge come i tre Paesi più rappresentati sul nostro territorio siano gli Stati Uniti, la Francia e la Germania, dove i primi preferiscono le grandi città, le località delle Cinque Terre, la Costiera Amalfitana e più in generale il Centro Italia. I francesi scelgono il Nord Ovest, la Puglia, la Basilicata e la Sicilia, mentre sono molto diversificate le mete favorite dai turisti tedeschi: Trentino-Alto Adige, Lago di Garda, la Sardegna e molte delle località marittime dell'Adriatico e del Tirreno. (segue) (Com)