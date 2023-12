Ocse: indagine Pisa 2022 su bullismo, circa 14 per cento ragazze e 16 per cento ragazzi ne sono vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia circa il 14 per cento delle ragazze e il 16 per cento dei ragazzi ha dichiarato di essere stato vittima di atti di bullismo almeno qualche volta a scuola. È quanto si legge nel rapporto Programme for International Student Assessment (Pisa) realizzato dall'organizzazione internazionale basata a Parigi. La media tra i Paesi membri dell'Ocse è del 20 per cento tra le ragazze e del 21 per cento tra i ragazzi. (Frp)