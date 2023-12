Ocse: indagine Pisa 2022, in Italia circa 76 per cento degli studenti ha almeno Livello 2 in Scienze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia, circa il 76 per cento degli studenti ha raggiunto almeno il Livello 2 di competenza in scienze, in linea con la media Ocse. È quanto emerge dall'indagine Programme for International Student Assessment (Pisa) condotta dall'organizzazione internazionale basata a Parigi. Questi studenti "sono in grado di riconoscere la spiegazione corretta di fenomeni scientifici comunemente noti e di utilizzare tali conoscenze per stabilire in situazioni semplici la validità di una conclusione sulla base dei dati forniti", si legge nel rapporto. (Frp)