- Oggi in assemblea è stato formalizzato l'ingresso del nuovo consigliere Davide Di Pietro che da oggi quindi è effettivo e subentra a Riccardo Laganà, prematuramente scomparso lo scorso agosto. Lo ha detto la presidente della Rai, Marinella Soldi, in audizione in commissione di Vigilanza. (Rin)