Ocse: indagine Pisa 2022, in Italia circa 79 per cento studenti ha almeno Livello 2 in lettura

- In Italia, circa il 79 per cento degli studenti ha raggiunto almeno il Livello 2 di competenza in lettura, contro la media Ocse del 74 per cento. È quanto emerge dall'indagine Programme for International Student Assessment (Pisa) condotta dall'organizzazione internazionale basata a Parigi. "Questi studenti sono in grado di identificare l'idea principale in un testo di lunghezza moderata, di trovare informazioni sulla base di esplicite indicazioni, che a volte possono essere complesse, e di riflettere sullo scopo e sulla forma dei testi quando sono esplicitamente indirizzati a farlo", spiega l'Ocse nella nota. Nella lettura il 5 per cento degli studenti in Italia ha raggiunto il Livello 5 o superiore, contro la media Ocse del 7 per cento. (Frp)