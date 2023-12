Ocse: indagine Pisa 2022, in Italia 70 per cento studenti ha almeno Livello 2 di matematica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 in Italia il 70 per cento degli studenti ha raggiunto almeno il Livello 2 di competenza in matematica, contro il 69 per cento della media dei Paesi Ocse. È quanto emerge dall'indagine Programme for International Student Assessment (Pisa) condotta dall'organizzazione internazionale basata a Parigi. "Questi studenti sono in grado di interpretare e riconoscere, senza istruzioni dirette, come una semplice situazione possa essere rappresentata matematicamente (ad esempio, confrontare le lunghezze totali di due percorsi alternativi o convertire i prezzi in una valuta diversa)", si legge nella nota. Circa il 7 per cento degli studenti in Italia ha ottenuto i migliori risultati in matematica, ovvero ha raggiunto il Livello 5 o 6 della scala Pisa di matematica, contro la media Ocse del 9 per cento. (Frp)