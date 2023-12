Mauritania: arricchimento illecito, ex presidente Aziz condannato a cinque anni di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Nouakchott, capitale della Mauritania, ha condannato l'ex presidente Mohamed Abdel Aziz a cinque anni di carcere. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Apa", ricordando che Aziz è stato perseguito insieme ad altri dieci imputati - inclusi due ex primi ministri, ex ministri e uomini d'affari - per "arricchimento illecito", "abuso di funzioni", "spaccio di influenza" o "riciclaggio di denaro". Secondo l'accusa, l'ex capo dello Stato si sarebbe arricchito accumulando oltre 70 milioni di euro indebitamente acquisiti. Nella sua sentenza, la Corte ha ordinato la confisca dei beni acquisiti attraverso le azioni rientranti nell'ambito dell'arricchimento illecito e del riciclaggio di denaro, e ha dichiarato la decadenza dei diritti civili dell'ex presidente. Dopo aver trascorso diversi mesi agli arresti domiciliari, Mohamed Abdel Aziz è tornato in prigione il 24 gennaio scorso. Contro di lui la procura aveva chiesto 20 anni di reclusione. (Res)