- "Entro gennaio dovrà tassativamente essere approvato un piano triennale su proposta dell’Ad perché ci sono specifici strumenti finanziari a copertura del debito in scadenza e per prepararne il rifinanziamento c’è bisogno di piano industriale approvato, si tratta di un requisito essenziale”. Lo ha detto Marinella Soldi, presidente Rai, in audizione in commissione di Vigilanza. (Rin)