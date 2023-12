Ocse: indagine Pisa 2022, "calo inedito" dei risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati dell'indagine Programme for International Student Assessment (Pisa) condotta dall'Ocse per misurare il livello degli studenti hanno registrato un "calo inedito". È quanto si legge nel rapporto diffuso dall'organizzazione internazionale basata a Parigi. I dati sono "tra i più bassi mai misurati", spiega l'Ocse, che indica tra le principali cause di questa tendenza la crisi del coronavirus. Il rapporto Pisa viene pubblicato ogni tre anni ma la crisi sanitaria del Covid 19 aveva costretto l'organizzazione a posticipare di un anno l'uscita dello studio. (Frp)