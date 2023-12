Germania: i reali del Belgio da oggi in visita a Berlino e Dresda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Re Filippo e la regina Matilde del Belgio saranno da oggi al 7 dicembre in visita a Berlino e Dresda. I reali verranno ricevuti nella capitale della Germania con gli onori militari dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, presso la sua residenza ufficiale, il Palazzo di Bellevue. Steinmeier e Filippo avranno poi un colloquio a cui seguirà un pranzo dove terranno un discorso. Il banchetto verrà offerto dal presidente tedesco e dalla sua consorte, Elke Buedenbender, in onore dei sovrani. Nella giornata di domani 6 dicembre, re Filippo incontrerà il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e con Steinmeier rappresentanti del settore dell'energia presso la sede dell'azienda 50Herz, uno degli operatori della rete elettrica in Germania. In serata, i reali del Belgio offriranno un concerto presso la Funkhaus a cui assisteranno con il presidente tedesco e la sua consorte. La tappa a Dresda del 7 dicembre prevede la visita della fabbrica di microchip X-Fab, un incontro con il primo ministro della Sassonia Michael Kretschmer, un tour della Galleria dei dipinti, del ponte di Augusto e della chiesa di Nostra Signora nonché del mercato di Natale allestito nei pressi del tempio. (Geb)