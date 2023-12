Pnrr: Svimez, al sud debole progettualità e partenza lavori ritardata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per circa la metà dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) risultano avviate le procedure di affidamento; la quota di progetti messi a bando, tuttavia, si ferma al 31 per cento al Mezzogiorno rispetto al 60 per cento del centro-nord. E' quanto emerge dal rapporto Svimez 2023 "L'economia e la società del Mezzogiorno" presentato questa mattina al Tempio di Adriano, Roma. Il contributo del Pnrr alla crescita del prossimo biennio dipenderà dalla sua pronta ed efficace attuazione. Sulla base dei dati dei progetti complessivi del sistema Regis (il sistema unico di rendicontazione del Pnrr), la Svimez ha monitorato lo stato di attuazione degli interventi che vedono i Comuni come soggetti attuatori. Il valore complessivo dei progetti presenti in Regis ammonta a 32 miliardi di euro, per il 45 per cento allocati ai comuni del Mezzogiorno. Anche la capacità di procedere all’aggiudicazione presenta significative differenze territoriali: 67 per cento al Mezzogiorno, 91 per cento al centro-nord. Gli esiti del monitoraggio della Svimez confermano le criticità già evidenziata dall’associazione in ordine ai limiti di capacità amministrative delle amministrazioni locali meridionali e all’urgenza di rafforzarne gli organici e competenze.(Rin)