Russia: Banca centrale vieterà uso di cellulari Apple per scopi di lavoro dal 25 dicembre

- La Banca centrale russa vieterà ai suoi dipendenti di utilizzare cellulari e tablet Apple per scopi ufficiali a partire dal 25 dicembre. E' quanto ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti", citando una fonte riservata. "Dal 25 dicembre, i lavoratori non possono utilizzare i dispositivi mobili Apple per le attività lavorative. Inoltre la Banca di Russia non comprerà più smartphone e tablet di questa azienda", ha detto la fonte, riferendosi all'ordine della governatrice della Banca centrale, Elvira Nabiullina. Un certo numero di organizzazioni statali e dipartimenti della Russia hanno già introdotto divieti sull'uso di cellulari iPhone per scopi di lavoro. Tra i dicasteri i cui funzionari non possono utilizzare i dispositivi Apple sono il ministero dell'Industria e del commercio, il ministero delle Finanze e il ministero dei Trasporti. (Rum)