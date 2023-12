Torino: gli appuntamenti di oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TorinoLione: l'assessore Tresso partecipa alla tavola rotonda organizzata nell'ambito del salone Paysalia, dal titolo "Torino e Lione, un confronto sul verde pubblico e il paesaggio urbano"Ore 9:15, Palazzo Madama: l'assessore Carretta interviene a "Torino Sport Forum"Ore 9:45, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della GiuntaOre 10, Conservatorio Verdi, Piazza Bodoni: cerimonia di consegna delle Stelle al merito del lavoro. Partecipa la presidente del Consiglio comunale GrippoOre 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della I Commissione. Odg: 1) Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e Documento Unico di Programmazione (DUP 2024-2026. Illustrazione per le materie di competenza della vicesindaca Favaro: Facility Management, Personale, Ordinamento e Organizzazione Uffici, Approvvigionamento Ed Economato, Legalita', Contratti Ed Appalti, Cooperazione InternazionaleOre 14:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della Coferenza Capigruppo. Odg: monitoraggio gemellaggi attivi della Città di TorinoOre 16:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni I, II,IV e V. Odg: 1) Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e Documento Unico di Programmazione (DUP 2024-2026. Illustrazione per le materie di competenza della vicesindaca Favaro: Edifici per il Sociale, Edifici per la Cultura, Edifici Municipali e Attivita' Amministrativa Relativa al Patrimonio ImmobiliareOre 17, Mastio della Cittadella corso Galileo Ferraris 0: l'assessora Purchia visita la mostra "Omaggio a Mirò"Ore 17, SAA - School of Management, via Ventimiglia, 115: l'assessora Pentenero partecipa al convegno "Management e disabilità". (Rpi)