Clima: Svimez, sud più esposto a rischi e costi cambiamento, 2022 anno più caldo in Italia

Il cambiamento climatico colpisce diversamente le regioni, con la Sicilia a maggior rischio desertificazione (70 per cento del territorio minacciato da insufficienza idrica), seguita da Molise (58 per cento), Puglia (57 per cento) e Basilicata (55 per cento). E' quanto emerge dal rapporto Svimez 2023 "L'economia e la società del Mezzogiorno" presentato questa mattina al Tempio di Adriano, Roma. Le temperature più elevate hanno effetti economici differenziati tra nord e sud, con le regioni settentrionali che potrebbero vedere un aumento del Pil (+0/2 per cento) e il sud una significativa riduzione (-1/3 per cento), con picchi superiori al -4 per cento in Campania e Sicilia. Il cambiamento climatico impatta su diversi settori, tra cui Energia, Turismo, Assicurazioni, Immobiliare e Trasporti. Il 2022 è stato l'anno più caldo e siccitoso mai registrato in Italia, con una temperatura media superiore di 1,23°c rispetto al trentennio 1991-2020 e una diminuzione delle precipitazioni del 22 per cento rispetto alla media 1991-2020.