Venezuela: Maduro, pronto un piano per "recuperare" il territorio Esequibo (2)

- Il referendum, che aveva comunque un mero carattere consultivo, ha segnato per Maduro "l'inizio di una nuova tappa nella lotta" per la sovranità del Territorio, una disputa per la quale Caracas ha già pronto un "piano, un concetto, una visione". Il referendum "è vincolante, il mandato del popolo è sacro, la voce del popolo è la voce di Dio", ha sottolineato Maduro. Parole che si agganciano soprattutto all'ultimo dei cinque quesiti referendari, quello con cui si chiedeva l'autorizzazione a varare un "piano accelerato per garantire attenzione integrale alla popolazione attuale e futura di questo territorio". Un piano, si leggeva ancora sulla scheda, che "comprenda tra le altre cose la concessione della cittadinanza e della carta di identità venezuelana". (segue) (Vec)