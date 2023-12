Venezuela: Maduro, pronto un piano per "recuperare" il territorio Esequibo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tema che aveva acceso l'allarme non solo della Guyana, pronta a garantire che "opporrà resistenza" ad eventuali offensive, ma anche degli Stati Uniti, che avvertono dell'impossibilità di affidare la questione a un referendum. “Gli Stati Uniti sostengono una risoluzione pacifica a questa disputa: il trattato del 1899 che stabilisce i confini terrestri tra Venezuela e Guyana deve essere rispettato, finché non sarà raggiunto un nuovo accordo o non arriverà una decisione da parte delle organizzazioni competenti”, ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. La scorsa gli USa avevano inviato proprio a Georgetown una squadra di specialisti per la formazione dell'esercito locale. Attenzione alta anche da parte del Brasile che - avvertendo movimenti sospetti di truppe venezuelane - aveva annunciato il rafforzamento della propria presenza alla frontiera. (segue) (Vec)