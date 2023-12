Venezuela: Maduro, pronto un piano per "recuperare" il territorio Esequibo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polemiche si sono accese anche sui dati dell'affluenza diffusi dal Cne. Con lo scrutinio non ancora completato del tutto, ha detto il presidente del Cne, Elvis Amoroso, al voto sono andati 10.431.907 di venezuelani, poco più del 50 per cento degli aventi diritto. Cifre che molti media continuano a misurare sulle immagini e i video di seggi e urne andate per lo più deserte. E la stessa decisione di prorogare di due ore la chiusure delle urne, presentata dal Cne come misura necessaria per smaltire le code, è stata ritratta da diversi osservatori come espediente per recuperare elettori che avrebbero prima deciso di disertare. L'affluenza denunciata per la giornata supera quella che le autorità avevano certificato per le ultime elezioni generali e regionali, avvicinandosi alle cifre ostentate dal governi del popolare ex presidente, Hugo Chavez. Quel che è certo, è che si tratta comunque di una causa sentita in modo trasversale da tutti i venezuelani, come dimostrano le quote di "sì", nessuna sotto il 95 per cento. (segue) (Vec)