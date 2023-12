Venezuela: Maduro, pronto un piano per "recuperare" il territorio Esequibo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I maggiori consensi sono andati ai primi due quesiti (97,8 e 98,1 per cento), per i quali le opposizioni avevano lanciato un invito esplicito al voto favorevole: con il primo si richiamava la necessità di impedire "con tutti i mezzi compatibili al diritto" di non accettare come strumento di soluzione della contesa il lodo arbitrale del 1899, su cui fa forza la Guyana. Caracas, come dimostra il secondo quesito, ritiene che lo strumento da usare sia l'accordo di Ginevra del 1966. Con la terza domanda si è chiesto alla cittadinanza se se fosse d'accordo "con la posizione storica del Venezuela di non riconoscere la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia" sul caso. La domanda insiste su un dubbio che la Corte ha risolto di recente, affermando la propria competenza sul caso, proprio in risposta a un ricorso di Caracas. La Guyana fa inoltre notare che nel corso del tempo il Venezuela ha chiesto proprio all'Aja di sciogliere questioni incidentali sulla causa. Con il quarto quesito si chiedeva l'appoggio a respingere ogni "pretesa" di disporre "unilateralmente" delle acque sulle quali ancora grava una contesa, e il quinto, motivo dei maggiori allarmi di Georgetown, è quello che aprirebbe a una annessione de facto del territorio. (segue) (Vec)