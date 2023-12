Ucraina: attacchi russi contro Leopoli e Kharkiv causano un ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bombardamenti russi effettuati ieri sera e questa notte nelle regioni ucraine di Leopoli e Kharkiv hanno causato il ferimento di una persona. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ucraina "Rbc", citando le autorità locali. In particolare, come ha affermato su Telegram il governatore della regione di Kharkiv. Oleh Synehubov, tre droni russi hanno colpito il villaggio Borova e la città di Chuhuiv, dove i velivoli hanno danneggiato tre edifici residenziali. Un cittadino è stato ferito dall'esplosione senza bisogno di ricovero ospedaliere. A Borova il drone ha causato danni a un centro culturale, un negozio ed alcune abitazioni private. A Leopoli invece un altro aeromobile russo ha preso di mira un'infrastruttura. "A seguito dell'attacco è scoppiato un incendio, che è stato prontamente estinto dalle forze dei soccorritori. Ci sono danni minori. Non ci sono state vittime e feriti", ha riferito su Telegram il governatore regionale di Leopoli, Maksim Kozitsky. (Kiu)