- Il presidente russo Vladimir Putin si recherà domani in visita di lavoro negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita. Lo ha detto il ​​portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing con la stampa. "Domani avranno luogo le visite di lavoro del presidente Putin negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita. Tutto si svolgerà in una giornata", ha detto Peskov ai giornalisti. (Rum)