Sociale: Rocca su Giornata Internazionale Volontariato, "risorsa capace di fare differenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in una nota dichiara: "Lo slogan scelto quest’anno dall’Onu per celebrare la Giornata Internazionale del Volontariato è 'If everyone did'. E se ciascuno di noi, nel proprio piccolo, facesse suo l'impegno verso il pianeta assumendo facili ma fondamentali comportamenti per la sua salvaguardia? O ancora facesse suo quello verso gli altri, tendendo una mano dove necessario? O verso la fragilità e la solitudine, anche solo riconoscendole? Se ciò avvenisse, questo mondo sarebbe un posto decisamente migliore". "Il Volontariato è nel mio dna. Ho vissuto e toccato con mano la potenza delle azioni collettive e disinteressate, motivate solo dalla passione e dal coinvolgimento personale, capaci di superare qualsiasi sfida o barriera", ha aggiunto il presidente della Regione Lazio. (segue) (Com)