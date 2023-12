Sociale: Rocca su Giornata Internazionale Volontariato, "risorsa capace di fare differenza" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo l'Istat - ha spiegato Francesco Rocca - in Italia sono quasi 5 milioni le persone che offrono il loro tempo in un’attività di volontariato. Nel Lazio i volontari attivi nel sistema di Protezione Civile e attraverso enti del Terzo Settore sono oltre 300.000. Una risorsa indispensabile, capace spesso di fare la differenza nelle nostre strade, nei nosocomi, nelle emergenze e, quotidianamente, nei nostri territori. La Giornata del Volontariato è la celebrazione di quello straordinario vissuto che ha un valore assoluto e rigeneratore. Mi auguro che nel Lazio quest'onda cresca sempre e sia in grado davvero di cambiarla, la nostra realtà", ha concluso il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. (Com)