Medio Oriente: delegazione Vox si reca in Israele ed esprime sostegno a governo Netanyahu

- Una delegazione del partito spagnolo Vox, guidata dal suo leader Santiago Abascal, ha fatto un viaggio in Israele e ha comunicato al governo di Benjamin Netanyahu il suo sostegno alla lotta contro Hamas, oltre a conoscere sul campo gli effetti dell'attacco terroristico del 7 ottobre. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", la delegazione ha incontrato il ministro israeliano per gli Affari della diaspora e la lotta all'antisemitismo, Amichai Chikli, e il ministro dell'Agricoltura, Avi Dichter. Negli incontri con i membri del governo di Netanyahu, Abascal ha espresso "la vergogna che la maggioranza degli spagnoli ha provato" per le dichiarazioni del presidente del governo, Pedro Sanchez, e "gli applausi" che ha ricevuto dal gruppo terroristico Hamas. "I nostri amici hanno visto personalmente, attraverso la visita ai kibbutzim e alla città di Sderot, la profondità del male che stiamo affrontando. Israele non è solo la culla dei valori europei. È anche l'argine di contenimento contro l'Islam radicale", ha detto Chikli, secondo quanto riferito da Vox. (Spm)