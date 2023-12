Abruzzo: altro modello per il turismo delle montagne, le proposte di Cna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel progetto, ci sono evidenti riferimenti a un marketing più incisivo, a una mobilità sostenibile e integrata, a una informazione capillare, alla formazione degli operatori, all'uso della rete e a tutto quanto possa davvero connotare un nuovo prodotto turistico: come il miglioramento del servizio di accoglienza e di informazione turistica; dei servizi di mobilità collegati; del posizionamento digitale del territorio; il sostegno alla collaborazione tra operatori e una progettazione condivisa; il miglioramento delle competenze e delle capacità degli operatori pubblici e privati. Diverse le voci intervenute nel dibattito coordinato dal responsabile regionale di Cna Turismo, Gabriele Marchese e concluso dal direttore regionale della Cna, Graziano Di Costanzo. Tra loro, quelle di esperti internazionali e di operatori professionali, oltre che di giornalisti specializzati, rappresentanti delle associazioni ambientaliste, vertici delle aree protette: tra loro, solo per citarne alcuni, Marcello Borrone, Paolo Piacentini, Peter J.Hoogstaden, Lucio Zazzara, Emanuele De Simone, Mirko Cipollone, Alfredo Di Giovampaolo, Max Rella, Claudio Zanin, Manuela Filugelli, Diego Pieroni. Per la Regione era presente all'incontro il direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Germano De Sanctis. (Gru)