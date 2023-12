Medio Oriente: Israele, lunedì 180 camion di aiuti sono entrati a Gaza da Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 180 i camion carichi di aiuti umanitari che hanno attraversato il valico di Rafah, in Egitto, nella giornata di lunedì, entrando nella Striscia di Gaza. Lo hanno annunciato le autorità israeliane in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X. “Le forniture includono cibo, acqua potabile e attrezzature mediche, e sono state inviate su richiesta delle autorità statunitensi in coordinamento con l’Egitto”, si legge nel messaggio pubblicato dal Coordinatore delle attività governative nei Territori (Cogat), agenzia del ministero della Difesa israeliano che si occupa di coordinare le questioni civili tra il governo, le Forze di difesa israeliane (Idf), le organizzazioni internazionali, i diplomatici e l’Autorità nazionale palestinese (Anp). I camion, come di consueto, sono stati controllati alla frontiera prima di entrar enella Striscia di Gaza. In aggiunta, il governo egiziano ha inviato due autocisterne cariche di carburante alle organizzazioni umanitarie che stanno assistendo la popolazione civile. (Res)