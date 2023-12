Myanmar: leader della giunta invita i ribelli a “risolvere i problemi politicamente”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della giunta militare del Myanmar, il Generale Maggiore Min Aung Hlaing, ha invitato i gruppi etnici armati coinvolti in un'offensiva contro l'esercito governativo del paese a risolvere i loro problemi "politicamente". Lo hanno riferito oggi i media di Stato birmani. “(Il generale) ha avvertito che se le organizzazioni armate continuano a comportarsi in modo sciocco, i residenti delle regioni interessate subiranno gravi conseguenze. E’ pertanto necessario prendere in considerazione la vita delle persone, e tali organizzazioni devono risolvere i loro problemi sul piano politico", ha riferito il giornale “Global New Light of Myanmar”. Il “governo ombra” che riunisce gli oppositori della giunta militare birmana ha però respinto immediatamente l'appello di Min Aung Hlaing al dialogo: "Cercano una via d’uscita perché stanno perdendo pesantemente sul campo. Ci sarebbe un dialogo sincero se l'esercito garantisse di non avere più un ruolo nella politica; devono sottostare a un governo eletto," ha dichiarato Kyaw Zaw, portavoce del governo di unità nazionale. (segue) (Inn)