Myanmar: leader della giunta invita i ribelli a “risolvere i problemi politicamente” (4)

- Provando a ribadire il suo ruolo di presunto garante dell’unità nazionale, la giunta ha ammesso il rischio di una frammentazione, come hanno riferito i media di Stato: “Se il governo non gestirà efficacemente gli incidenti che si verificano nella regione di confine, il Paese finirà per dividersi in varie parti", ha avvertito Myint Swe, presidente del Consiglio di amministrazione dello Stato, durante una recente riunione del Consiglio nazionale della difesa e della sicurezza. “Questo è un momento importante per lo Stato”, ha sottolineato, aggiungendo che “l’intera popolazione deve sostenere il Tatmadaw”, ovvero le forze armate. Il capo del governo militare, generale Min Aung Hlaing, ha accusato i gruppi ribelli di finanziare col traffico di sostanze stupefacenti un piano “per conquistare il potere tramite la lotta armata”. Il portavoce del governo militare, Zaw Min Tun, ha riconosciuto che l’Esercito ha subito “pesanti assalti da parte di un numero significativo di ribelli armati” negli Stati di Shan, Kayah e Rakhine. Secondo fonti stampa di opposizione, la difficoltà da un punto di vista militare è tale che la giunta è stata costretta a richiamare in servizio tutti i riservisti. (segue) (Inn)