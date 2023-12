Myanmar: leader della giunta invita i ribelli a “risolvere i problemi politicamente” (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina, che fornisce armi al Myanmar e ha interessi economici in territorio birmano, ha espresso una certa insoddisfazione per gli ultimi sviluppi, esortando più volte la controparte a garantire la “stabilità” lungo la frontiera e organizzando esercitazioni a fuoco vivo in vari punti della provincia meridionale dello Yunnan, al confine con il Myanmar. “Dallo scoppio delle ostilità, alcune persone provenienti dal Myanmar hanno attraversato il confine con la Cina per cercare rifugio. Per senso di umanità e amicizia, la Cina si è presa cura di queste persone, facendo ogni sforzo per curare i malati e i feriti”, ha reso noto a metà novembre il ministero degli Esteri cinese, condannando “qualsiasi azione che metta in pericolo la vita di coloro che sono fuggiti dal conflitto” e invitando “le parti in guerra nel nord del Myanmar a cessare le ostilità il prima possibile, in modo che queste persone possano tornare rapidamente alle loro case”. Il governo cinese ha tuttavia confermato la sua vicinanza a quello birmano, inviando anche una squadra navale, attualmente a Yangon, in visita di cortesia e respingendo presunti tentativi di “seminare discordia e minare l’amicizia tra Pechino e Naypyidaw”. (segue) (Inn)