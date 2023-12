Myanmar: leader della giunta invita i ribelli a “risolvere i problemi politicamente” (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) ha espresso profonda preoccupazione per l’inasprimento del conflitto e lo sfollamento di civili, compresi cittadini dei Paesi membri dell’organizzazione, i cui ministri degli Esteri la settimana scorsa hanno fatto appello alla moderazione e al rispetto del diritto internazionale umanitario.“Riaffermiamo il nostro impegno ad assistere il Myanmar nella ricerca di una soluzione pacifica e duratura alla crisi in corso attraverso la piena e rapida attuazione del Consenso in cinque punti”, si legge in una nota, che fa riferimento al documento concordato dai leader dell’Asean nel vertice straordinario del 24 aprile 2021 a Giacarta, poco dopo il golpe. I cinque punti hanno per oggetto la cessazione delle violenze, l’esercizio della moderazione da parte di tutti gli attori coinvolti, l’avvio di un dialogo costruttivo tra tutte le parti, il ruolo dell’inviato speciale dell’Associazione per facilitare la mediazione e la fornitura di assistenza umanitaria. L’ufficio dell’inviato speciale in Myanmar della presidenza indonesiana dell’Asean ha organizzato una serie di incontri separati con le parti coinvolte nella crisi politica birmana, che si sono tenuti a Giacarta dal 20 al 22 novembre. L’obiettivo, ha spiegato il ministero degli Esteri dell’Indonesia, era quello di portare le parti a dialogare, a ridurre la violenza e a garantire l’assistenza umanitaria: da quanto è emerso è stato tentato di facilitare uno “scambio di messaggi” per aprire la strada a un dialogo preliminare, che non appare ancora all’orizzonte. (Inn)