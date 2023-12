Ucraina: Centro comunicazioni strategiche smentisce propaganda russa su costrizione obbligatoria donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le notizie diffuse dalla propaganda russa, secondo cui in Ucraina sarebbe stata disposta la mobilitazione di tutte le donne fra i 18 e i 60 anni, è falsa. Lo riferisce il Centro per le comunicazioni strategiche ucraino. Come riportato, diversi canali Telegram russi hanno diffuso delle informazioni secondo cui la televisione ucraina stava preparando le donne alla "coscrizione presso i Commissariati militari". Secondo tale atto di disinformazione diramato dalla propaganda russa, tutte le donne di età inferiore ai 60 anni avrebbero dovuto arruolarsi nelle Forze armate, comprese dirigenti d'azienda, cassiere, avvocatesse, bibliotecarie e giornaliste. "La notizia dell'inserimento delle donne ucraine nel registro militare è reale. È andata in onda sul canale 'Ictv' nel dicembre 2021, quando il ministero della Difesa ha approvato l'elenco delle professioni le cui rappresentanti di età compresa tra 18 e 60 anni dovrebbero essere inserite nei registri delle Forze armate", riferisce il Centro per le comunicazioni strategiche secondo cui, tuttavia, al momento vengono arruolate solo le donne che lavorano nel settore medico. "Le donne che svolgono qualsiasi altra professione possono arruolarsi, ma volontariamente" e non risultano fra i coscritti, ha concluso il Centro. (Kiu)