Cuba: muore a 90 anni negli Usa Juanita Castro, sorella minore di Fidel e Raul

- Juanita Castro, sorella minore degli ex presidenti di Cuba Fidel e Raul, è morta lunedì a Miami (Usa) all'età di 90 anni. "Juanita Castro, donna eccezionale, lottatrice instancabile per la causa della sua Cuba che tanto amava, ci ha preceduto nel cammino della vita", ha scritto la giornalista Maria Antonieta Collins, giornalista coautrice del suo libro di memorie, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. La donna, ha aggiunto Collins intervistata dall'emittente "Univision", è morta per "cause naturali". Juanita si opponeva da decenni alla linea politica dettata dai suoi fratelli: nel giugno 1964, sempre più critica nei confronti delle scelte dell'allora presidente Fidel, lascia il Paese per approdare prima in Messico e, un mese dopo, negli Stati Uniti, Paese che le avrebbe dato la nazionalità nel 1984. Ma già alcuni mesi prima di uscire da Cuba, Juanita aveva iniziato a collaborare con la Cia, portando avanti in clandestinità - e con il nomignolo "Donna" - azioni contrarie al governo. Rapporto che Juanita avrebbe interrotto con l'insediamento di Richard Nixon alla presidenza Usa, dopo essersi rifiutata di rilasciare dichiarazioni più morbide verso il regime dell'Avana, allora ritenute necessarie dalla Casa Bianca per portare avanti trattative con Mosca. Dei sette fratelli avuti dallo spagnolo Angel Castro Argiz e Lina Ruz Gonzalez, rimangono oggi in vita Raul, 92 anni, ed Emma (85), sposata con un messicano e da tempo anche lei esiliata. (Mec)