Usa: inviato speciale per lo Yemen Lenderking in visita nel Golfo

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Tim Lenderking, è impegnato in un viaggio nel Golfo questa settimana per proseguire lo sforzo diplomatico degli Stati Uniti e il coordinamento regionale, e salvaguardare la sicurezza marittima nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden in risposta agli attacchi delle milizie yemenite Houti al traffico marittimo internazionale. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa. Lenderking sta lavorando con le Nazioni Unite, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, l'Oman e altri partner internazionali per sostenere una risoluzione del conflitto nello Yemen il prima possibile e alleviare le sofferenze causate dal conflitto, afferma la nota, secondo cui il funzionario incontrerà partner regionali, internazionali e dell'Onu nel Golfo per discutere dei passi necessari per garantire una cessazione duratura delle ostilità e avviare un dialogo politico inclusivo guidato dalle Nazioni Unite tra yemeniti, continuando gli sforzi per alleviare le crisi economiche e umanitarie. (Was)