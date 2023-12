Migranti: presidente Parlamento europeo Metsola, nessuno deve essere lasciato solo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'errore fatto nelle passate campagne elettorali sull'immigrazione è che non ne abbiamo veramente mai discusso, perché facendolo temevamo di perdere quel centro europeo che è così fragile. La mia risposta a ogni populismo è una legge completa ed equilibrata nel definire ciò di cui la nostra società ha bisogno e stabilire il principio che nessuno dev'essere lasciato da solo". Lo ha detto, in una intervista al "Corriere della Sera" Roberta Metsola, in missione verso Sud. Sarà anche un'operazione d'immagine, ma non è mai successo che un presidente del Parlamento europeo non italiano si sia imbarcato in un viaggio attraverso Campania, Puglia, Calabria e Sicilia: "Sono molto felice - dice Metsola - di visitare un'area dell'Italia che ha bisogno di molto sostegno e a cui non è stata data abbastanza attenzione. Ma la cosa più importante è che ovunque vada in Europa, posso dire che l'Unione europea non è solo o tanto le sue istituzioni, ma è la sua gente, con bisogni, problemi e aspirazioni". L'immigrazione è nuovamente in cima all'agenda europea. (segue) (Rin)