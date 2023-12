Migranti: presidente Parlamento europeo Metsola, nessuno deve essere lasciato solo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Ppe, il suo partito, Manfred Weber ha detto che 'l'Ue deve ridurre l'immigrazione illegale al fine di impedire l'ascesa dell'estrema destra': "Dal punto di vista del Parlamento europeo siamo molto soddisfatti di essere riusciti a sbloccare uno stallo che durava da anni. Già questa settimana avremo il trilogo con Commissione e Consiglio sugli strumenti legislativi del nuovo Patto sull'immigrazione che vertono su asilo, sicurezza e solidarietà. Il fatto che ci sia una maggioranza in Consiglio che auspicabilmente porterà a un accordo è la risposta a quei cittadini europei che nelle elezioni del 2019, compresi quelli italiani, misero le migrazioni in cima alle loro preoccupazioni". "Per loro - aggiunge la presidente - il problema non poteva essere risolto a livello nazionale ma europeo. Abbiamo un pacchetto, forse non perfetto ma che sicuramente segna un decisivo miglioramento rispetto al sistema attuale che semplicemente non funziona. I Paesi come l'Italia, che sono stati abbandonati, sono stati anche esonerati da responsabilità. E non è questo di cui abbiamo bisogno dall'Europa, che deve lavorare in solidarietà ma assicurando la piena sicurezza delle sue frontiere. Il fine ultimo di ogni politica migratoria è di salvare vite umane e prevenire la morte delle persone". (segue) (Rin)