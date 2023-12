Migranti: presidente Parlamento europeo Metsola, nessuno deve essere lasciato solo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Albania hanno firmato un accordo per l'apertura di due centri sul territorio albanese dove verrebbero portati e trattenuti fino a 30 mila rifugiati l'anno, in attesa del completamento delle procedure di asilo: "Se possiamo trovare soluzioni che comprendono il completamento delle richieste di asilo fuori dai confini dell'Ue, dobbiamo prenderle in considerazione. E in linea con quanto dicono le organizzazioni internazionali per alleviare la pressione migratoria sui Paesi europei del Sud del Mediterraneo. Saremo in grado di valutare questo accordo quando verrà implementato". Quanto a una possibile alleanza tra i popolari e conservatori dopo le elezioni nel Parlamento: "Io mi preoccupo di portare quanta più gente possibile al voto. Continueremo a lavorare con le forze pro europee anche nel prossimo Parlamento, sarà più difficile ma tanto più importante". Poi risponde al ministro Salvini che su questo l'ha criticata: "Non l'ho presa come una critica. Ho ottimi rapporti con tutti gli europarlamentari italiani, di tutti gli schieramenti politici. Vengo in Italia con il messaggio di unire le persone, di avvicinare l'Europa ai cittadini, che è quello che tutti vogliamo. Sono qui per ascoltare, perché capisco le frustrazioni dei cittadini in alcuni dei nostri processi decisionali, voglio essere onesta su dove abbiamo fatto bene e dove possiamo fare meglio, e soprattutto voglio aiutare a trovare soluzioni costruttive", ha concluso Metsola. (Rin)