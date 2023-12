Difesa: generale Vannacci, pronto a dimostrare la limpidezza del mio comportamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai non mi stupisco più di nulla ma sono tranquillo. I regolamenti sono chiari: l'avvio di un'inchiesta disciplinare non inficia designazioni e nomine e soprattutto sono convinto di aver operato nel rispetto di regolamenti e normative". Lo afferma Roberto Vannacci al "Corriere della Sera" dicendosi non sorpreso neppure dalla notifica dell'inchiesta formale arrivata lo stesso giorno della sua designazione a capo di Stato maggiore delle forze operative terrestri. Però c'è una cosa che ha turbato non poco l'alto ufficiale finito nel gorgo delle polemiche per il suo libro Il mondo al contrario: "La notizia dell'avvio dell'inchiesta formale, che non mi aspettavo, mi è stata comunicata ore dopo essere uscita sulle agenzie e sui quotidiani online. E questo episodio grave la dice lunga sulla dovuta riservatezza di chi maneggia queste informazioni". Il maneggiatore non sa chi sia ma "arriva dall'alto — osserva il generale — come non so neppure per quale motivo sono stati fatti coincidere i tempi. Ci saranno state delle ragioni, dei fini. Comunque, sono già pronto a dimostrare l'assoluta limpidezza del mio comportamento". Vannacci ha già letto gli addebiti che l'ufficiale inquirente, una sorta di pm in questo 'processo disciplinare', gli muove e conosce le procedure: "Adesso dovrò nominare un ufficiale difensore — spiega — e presenterò le memorie difensive che in parte ho già preparato. Infine, aspetterò con fiducia l'esito del provvedimento. Se, ipotesi per me inesistente, sarò considerato responsabile di aver violato i regolamenti, sarà il ministro della Difesa a decidere i provvedimenti disciplinari, che vanno dalla sospensione sino alla rimozione del grado". Poi conclude: "Io sono convinto di non aver violato nessuna norma disciplinare. E rivendico la libertà di poter esprimere le mie idee come stabiliscono la Costituzione e il codice dell'ordinamento militare".(Rin)