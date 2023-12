Ucraina: ministro Difesa finlandese, inizieremo a produrre proiettili d'artiglieria per Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Finlandia sta iniziando a produrre proiettili di artiglieria per l'Ucraina. Lo ha annunciato il ministro della Difesa finlandese Antti Hakkanen. "Abbiamo concluso i negoziati su come la Finlandia aumenterà la produzione di proiettili di artiglieria per armare l'Ucraina. Questa decisione sarà presa molto presto", ha detto Hakkanen citato dal quotidiano “IltaLehti”. Il ministro ha sottolineato che la decisione arriverà probabilmente presa prima di Natale. Il costo di produzione delle munizioni sarà di decine di milioni di euro, secondo quanto riferito dal giornale finlandese. (Sts)