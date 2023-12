Ue: Lollobrigida, Italia all'avanguardia nella sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'Europa più forte" passa necessariamente da una "nuova visione dell'agricoltura che difende l'ambiente". Ne è convinto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida. A Pistoia, a margine del convegno internazionale "I primi ecologisti" promosso dal gruppo dei Conservatori e Riformisti al Parlamento Europeo, Lollobrigida ha illustrato a "Milano Finanza" il suo lavoro per "far tornare centrali l'agricoltura, la pesca e il settore forestale e sostenere gli agricoltori, custodi del nostro territorio e bioregolatori dell'equilibrio dell'ambiente". Tutti temi che probabilmente entreranno nel dibattito elettorale delle elezioni europee del prossimo giugno: "Lavoriamo per proporre la revisione degli obiettivi del Green Deal", sottolinea il ministro, "anche alla luce del mutato contesto internazionale al fine di garantire la sostenibilità e la competitività del nostro tessuto socio-economico". Nel documento che l'Italia ha presentato a Bruxelles "chiediamo un bilancio completo dell'attuazione della legislazione sul Green Deal e del suo impatto sull'agricoltura dell'Ue per accertarci che sia in linea con gli obiettivi prioritari dell'autonomia strategica, della sicurezza e della sovranità alimentare in Ue". Parole che arrivano all'indomani della notifica all'Ue e della firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella del disegno di legge sulla came coltivata (o 'sintetica', come preferiscono definirla i partiti di centrodestra) approvato in Parlamento a metà novembre. (segue) (Rin)