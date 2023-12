Ue: Lollobrigida, Italia all'avanguardia nella sicurezza alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un importante traguardo: dimostra che l'Italia è tornata avanguardia politica su temi come la sicurezza alimentare collegata alla salute", commenta con soddisfazione Lollobrigida. "Come ha spiegato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della COP28, bisogna garantire buon cibo a tutti". L'analisi del testo da parte di Bruxelles è di fatto solo cominciata e il rischio di una procedura di infrazione è tutt'altro che escluso. "Vedremo", osserva il ministro, "se le autorità competenti daranno il via libera alla realizzazione e commercializzazione di un prodotto che, ad esempio in Israele, può essere consumato solo dopo aver firmato una liberatoria. Non un bel biglietto da visita". Ma i fronti aperti a Bruxelles non finiscono qui: "Continuiamo a difendere la nostra produzione di eccellenza, come fatto con l'accordo di massima raggiunto sul regolamento delle IG, che rafforza il ruolo dei consorzi e tutela dalle imitazioni un patrimonio come quello del Prosecco o dell'aceto balsamico. Lavoreremo", conclude Lollobrigida, "per proteggere le nostre ricchezze enogastronomiche da sistemi di etichettatura allarmistici che non perseguono l'obiettivo di informare bensì di condizionare i cittadini nelle proprie scelte. Allo stesso modo chiederemo che le regole che rispettano i nostri pescatori valgano anche per quelli dei paesi terzi". (Rin)