Medio Oriente: Cisgiordania, un palestinese ucciso a nord di Gerusalemme

- Un palestinese di 25 anni è rimasto ucciso nel corso di un’operazione delle forze israeliane nel campo profughi di Qalandia, a nord di Gerusalemme. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, secondo cui è stato arrestato anche il fratello dell’uomo ucciso. Durante un’altra operazione nel campo di Dheisheh, vicino a Betlemme, quattro palestinesi sono stati feriti. Sale a 468 il numero di palestinesi uccisi in Cisgiordania dall’inizio dell’anno. Oltre la metà sono morti durante le operazioni avviate in seguito all’attacco del gruppo islamista palestinese Hamas in Israele il 7 ottobre scorso. (Res)