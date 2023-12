Cina-Ue: ministro Esteri Wang, prossimo summit contribuirà a futuro sviluppo dei legami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 24mo summit tra Cina ed Unione europea aumenterà la fiducia e contribuirà a tracciare la rotta per il futuro sviluppo delle relazioni bilaterali. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, durante un incontro tenuto ieri a Pechino con inviati e diplomatici degli Stati membri dell’Ue. La politica di Pechino nei confronti del blocco rimane stabile ed è in linea con la multipolarizzazione a livello globale, ha dichiarato Wang, evidenziando l’importanza di aderire al rispetto reciproco. “Quando la Cina e l'Europa sceglieranno dialogo e cooperazione, non si creerà alcuno scontro; quando la Cina e l'Europa sceglieranno pace e stabilità, non inizierà una nuova Guerra fredda; e quando la Cina e l'Europa sceglieranno l'apertura e risultati vantaggiosi per tutti, ci sarà speranza per lo sviluppo e la prosperità globali”, ha aggiunto ancora Wang. Il 24mo vertice Cina-Unione europea si terrà a Pechino il 7 dicembre prossimo, per la prima volta in presenza dal 2019. Il summit sarà co-presieduto dal primo ministro cinese Li Qiang, dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. A margine, sono previsti anche incontri con il presidente cinese Xi Jinping. Stando a quanto riferito dal quotidiano "South China Morning Post", edito a Hong Kong, l'incontro con Xi si configura di particolare importanza per i leader dell'Unione europea, che chiederanno personalmente al presidente d'intervenire su 13 compagnie del Paese asiatico accusate di aggirare le sanzioni internazionali contro la Russia. A chiedere di affrontare la questione con la leadership del Partito comunista cinese – in occasione di una riunione tra gli ambasciatori avvenuta a Bruxelles – sono stati importanti Stati membri dell'Ue, tra i quali vengono citati Francia e Germania. (Cip)