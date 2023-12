Cina-Bielorussia: vicepremier Liu a omologo Snopkov, pronti a rafforzare coordinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier della Cina, Liu Guozhong, ha ricevuto ieri a Pechino l’omologo della Bielorussia, Nikolai Snopkov, invitandolo a rafforzare il coordinamento. Pechino e Minsk dovrebbero attuare le intese raggiunte dai rispettivi capi di Stato, promuovere la comunicazione e il coordinamento, “sostenersi fermamente a vicenda” e cooperare alla costruzione di alta qualità della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri), ha detto il rappresentante cinese. Snopkov, da parte sua, ha ribadito che la Bielorussia è disposta a lavorare con la Cina per approfondire la cooperazione in vari campi.(Cip)