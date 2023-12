Balcani: Stoltenberg, stabilità regione dipende da scelte verso dialogo e diplomazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilità della regione dei Balcani dipende da ogni parte in causa e dalla loro scelta a favore di dialogo e diplomazia, piuttosto che il conflitto e il caos. A dirlo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa a Skopje, in Macedonia del Nord, al termine di un incontro con il premier macedone Dimitar Kovacevski, l'albanese Edi Rama, il montenegrino Milojko Spajic e il presidente croato Zoran Milanovic. "Ho appena completato un tour della regione. In ogni tappa ho chiarito che la stabilità nei Balcani occidentali dipende da tutte le parti che scelgono il dialogo e la diplomazia rispetto al conflitto e al caos", ha detto. "La regione dei Balcani occidentali è strategicamente importante per la Nato, ma ci sono motivi di preoccupazione. Vediamo minacce secessioniste in Bosnia Erzegovina, una fragile situazione di sicurezza in Kosovo e uno stallo nella normalizzazione tra Belgrado e Pristina", ha poi aggiunto. "La fine della retorica secessionista favorirebbe la stabilità e permetterebbe le riforme in Bosnia Erzegovina. La ripresa del dialogo facilitato dall'Ue è essenziale per il cammino di Belgrado e Pristina verso la pace e la prosperità. Le ultime proposte per la creazione di un'associazione di comuni a maggioranza serba in Kosovo potrebbero rappresentare un importante passo avanti. È tempo di superare i conflitti regionali che si protraggono da troppo tempo", ha concluso Stoltenberg. (Beb)