Serbia: presidente Partito popolare, adesione a Ue non è più obiettivo realisticamente raggiungibile

- L'adesione della Serbia all'Unione europea "non è più un obiettivo realisticamente raggiungibile". Lo ha affermato il presidente del Partito popolare (Ns) Vuk Jeremic, ripreso dall'agenzia di stampa "Beta". Lo stesso Jeremic ha spiegato che la ragione è la condizione posta dai principali Stati membri dell'Ue per l'adesione, e cioè che la Serbia riconosca l'indipendenza del Kosovo. "Per questo motivo ci impegniamo a ridefinire le nostre relazioni con l'Ue, affinché la Serbia possa mantenere le relazioni economiche con l'Europa come prima, senza deviare dal suo interesse nazionale", ha detto il leader del Ns. Interrogato sulla posizione in merito all'adesione alla Nato, Jeremic ha osservato che Belgrado "non deve diventare membro dell'Alleanza, né correre il pericolo in nessun altro modo di essere trascinata nelle guerre delle grandi potenze del 21mo secolo". (Seb)