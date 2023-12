Stellantis: Appendino (M5s), azienda conferma Panda elettrica in Serbia, governo tace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La risposta di Stellantis non solo conferma che la Panda elettrica verrà prodotta in Serbia, ma sancisce anche che gli stabilimenti italiani rimarranno ancorati al passato: in Italia verranno prodotti i modelli endotermoci ibridi, all'estero quelli elettrici che rappresentano il futuro del mercato”. Lo scrive su X Chiara Appendino, del Movimento 5 stelle, sottolineando che “le ricadute occupazionali sono gravi per un settore già in enorme sofferenza e il governo tace". (Rin)