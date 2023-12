© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto di Monaco di Baviera ha annunciato che fermerà i voli dalle 6:00 alle 12:00 di domani, 5 dicembre, a causa del maltempo previsto. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, lo stop interessa “almeno 150 decolli e 160 atterraggi- Sono oltre 770 le partenze e gli arrivi in programma per domani nel capoluogo della Baviera. (Geb)