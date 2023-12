Myanmar: leader della giunta invita i ribelli a “risolvere i problemi politicamente” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 27 ottobre l’Alleanza delle tre confraternite (Tba) formata da altrettante organizzazioni etniche armate – l’Esercito dell’Arakan (Aa), l’Esercito dell’Alleanza nazionale democratica del Myanmar (Mndaa) e l’Esercito di liberazione nazionale ta’ang (Tnla) – lanciava l’Operazione 1027, un’offensiva contro le forze armate agli ordini della giunta militare al potere in Myanmar dal colpo di stato del 2021. Un mese dopo Zin Mar Aung, ministro degli Esteri del Governo di unità nazionale (Nug), l’esecutivo ombra in esilio, intervistato dal quotidiano giapponese “Nikkei”, parla di un Esercito regolare “pronto a dissolversi da solo”. “Stiamo già ricevendo molti disertori, e la maggior parte dei campi militari è pronta ad arrendersi”, sostiene il politico, spiegando che “il morale della giunta militare e dei suoi soldati è al minimo storico, perché stanno perdendo il loro fondamento logico”, ovvero la pretesa di porsi come garanti della coesione e della sicurezza nazionali. Sulla stessa linea Bo Nagar, comandante dell’Esercito rivoluzionario nazionale di Birmania (Bnra), altra organizzazione armata, di recente formazione, impegnata contro le forze che rispondono a Naypyidaw. “È l’inizio della fine del Consiglio di amministrazione dello Stato (Sac)”, afferma in un’intervista all’emittente statunitense “Cnn” riferendosi al governo della giunta. (segue) (Inn)