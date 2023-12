Usa-Romania: Blinken incontra il primo ministro Ciolacu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony J. Blinken, ha incontrato a Washington il primo ministro della Romania, Marcel Ciolacu per discutere del partenariato strategico tra i rispettivi Paesi. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato. Blinken e il primo ministro romeno hanno ribadito l'importanza di sostenere l'Ucraina contro l'aggressione russa e si sono impegnati a collaborare come alleati della Nato per rafforzare la sicurezza e la resilienza energetica nella regione del Mar Nero.(Was)